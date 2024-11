Un bombero da una contundente respuesta al polémico tuit de un ultraderechista: "Harto del cuñadismo"

El bombero perteneciente al cuerpo del Ayuntamiento de Madrid Sergio Tubío ha reaccionado muy contundente en su cuenta de X, la antigua Twitter, al mensaje que había escrito este domingo en la misma red social Arturo Villa, un usuario vinculado a la ultraderecha y al grupo Revuelta.

"Estamos vaciando garajes con los bomberos porque no tenían ni las bombas de lodo. Y algunos no saben ni usarlas. Hemos tenido que llevarlas desde Revuelta gracias a vuestras donaciones. Es acojonante. No tienen medios. ¿Para qué pagamos un 50% de impuestos? ¿A dónde van?", escribió.

Tubío, tras leer estas palabras, ha contestado quejándose de que parece que les tienen que enseñar a hacer su trabajo: "Ahora los 'iluminados' también tienen que enseñarnos a los bomberos a hacer nuestro trabajo".

"Harto del cuñadismo que está aflorando en la Dana, del turismo de catástrofe y de los salvapatrias. Harto. Eso que veis ahora en la tele, es nuestro trabajo diario. De nada", ha sentenciado el bombero.

Además, también ha retuiteado otra respuesta al mismo tuit de otro compañero de profesión, Ignacio Villaverde: "Hace tiempo que vengo diciendo que un día el dedo acusador de estos fanáticos sectarios señalaría a los bomberos".

"Eso por 'no politizar'. Por 'ser equidistante'. Por 'no querer meterse en jaleos'. Si todo el colectivo saliera en tromba a denunciarles se lo pensarían dos veces", sentenció.