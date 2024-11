Un catedrático replica en una contundente frase a quienes mantienen posturas como las de Miguel Bosé

Jorge Olcina, catedrático director del Observatorio Climatológico de la Universidad de Alicante, ha dado una demoledora respuesta a quienes, como Miguel Bosé, continúan manteniendo que el cambio climático no existe.

Tras las terribles consecuencias del paso de la DANA, que ha provocado más de 150 muertos, Andrea Ropero le ha preguntado al experto en El Intermedio qué mensaje les mandaría a todos aquellos que a día de hoy "siguen negando el cambio climático".

"Que negar la evidencia no tiene ningún sentido", ha aseverado Olcina, quien ha avisado: "Estamos en un mundo cada vez más complejo, sabemos que este proceso no va a menos, sino que va a más, no conseguimos frenar el proceso planetario de calentamiento".

"Por tanto, el negacionismo en este caso se puede saldar con más víctimas mortales. No podemos seguir por ese camino. No podemos dejar de apostar por la investigación climática. Es algo imprescindible en los próximos años en nuestro país, muy especialmente en las zonas que más riesgos tienen, que son todas las regiones del Mediterráneo", ha advertido.

Bosé decía en su escrito de Instagram que "entre destrucciones de presas y embalses" y "sobre todo con la práctica desmesurada y sin control de las ingenierías climáticas, chemtrails o haarp que se les ha ido de las manos, no están causando más que dolor, sufrimiento y pobreza".

"Todo está provocado a voluntad por una panda de delincuentes malnacidos", aseguraba el cantante, que llamaba a todo el mundo "a despertar ya de una vez y dejar de pensar que todo esto se debe al cambio climático, antes llamado calentamiento global".

"No hay tal cosa. Están empeñados en vendernos algo que no existe y que ellos mismos provocan para lucrarse una vez más, como pasó en su momento con las vacunas y mascarillas durante la pandemia, a costa del buen intencionado y pésimamente informado ciudadano ", afirmaba.