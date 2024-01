Un cliente se queja de que "cobran las tapas" y la respuesta del dueño es de toma pan y moja

Las reseñas de Google se han convertido en una parte importante del prestigio de algunos bares y restaurantes, pero también forman parte de una herramienta de presión que, en ocasiones, termina con el cruce de mensajes entre clientes y dueños.

Es el caso de la reseña que un cliente ha dejado en el perfil de un restaurante en el que mostraba su enfado porque las tapas no fueran gratis. "No me gustan nada, cobran las tapas", aseguró, junto a una calificación de una estrella.

Pero el dueño no se quedó callado y, tal y como ha compartido la famosa cuenta @soycamarero, no dudó en contestar de una manera pocas veces vista.

"Sr. Angoso. Así es, aquí se paga lo que pide: una caña, un vino, una tapa... Parece mentira que usted tenga el atrevimiento de poner un mal comentario por cobrar lo que vendemos", aseguró.

El propietario le reconoció y aseguró que su familia tiene tiendas de ropa "una de ellas de uniformes de hostelería (donde por cierto nosotros compramos)". "Jamás hemos ido a comprar un pantalón y se nos ha regalado un delantal (por ejemplo)", señaló.

"¡Hasta cobran los arreglos! Algo normal porque a la modista habrá que pagarle. Nosotros no vamos a la pescadería compramos un pulpo y nos regalan un rapi ¡Y así todo! Insistimos: Qué pena. Vergüenza tenía que darle. Saludos", sentenció el dueño, en una respuesta que no deja de compartirse en X.