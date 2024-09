Un economista da una sonadísima réplica a Garamendi por lo que ha dicho del sueldo de los empleados

El economista Julen Bollain ha dado la respuesta más sonada a unas palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que están trayendo mucha cola.

"A mí me gustaría que se haga lo que la Seguridad Social hace con los autónomos, que todos los meses quita la cuota de autónomos de tal manera que yo sé lo que gano y lo que la Seguridad Social me quita o recupera", ha empezado diciendo Garamendi durante su intervención en el Campus FAES 2024.

"Nosotros pensamos que los trabajadores de este país deberían recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere, porque cuando tú preguntas a alguien cuánto gana sólo piensa en lo que han visto ingresar en el banco y se está olvidando de las pagas dobles, de las retenciones, de la Seguridad Social. Y si viera que casi es el doble, tendríamos más conciencia ciudadana sin ninguna duda para reclamar en qué se está gastando el dinero", ha afirmado.

Tras eso, Bollain ha respondido sólo con una frase: "Los trabajadores deberían ver lo que producen y compararlo con lo que el empresario les paga". Y en apenas seis horas ese mensaje superaba los 4.000 'me gusta' y los 1.000 compartidos.

Por lo demás, Garamendi ha defendido la libertad de las empresas para instalarse donde quieran y ha denunciado que medidas como "los impuestos a la carta" sobre las energéticas o la banca y otras subidas de costes adoptadas por el Gobierno están generando muchos problemas a las empresas.

"No me van mucho los callos a la madrileña, pero la fiscalidad a la madrileña, sí. Creo que hay que gestionar las cosas para que las empresas vean atractivo el incorporarse a un sistema. No estoy hablando para nada de romper la educación, ni la sanidad, todo lo contrario. Se puede generar y gestionar un estado muy eficiente, muy solidario, pero siendo mucho más inteligente a la hora de aplicar la política económica. Y se demuestra ampliamente viendo sólo el mapa español, cómo gestionan unos y otros", ha afirmado.