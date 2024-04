Un español va a comprarse un coche hasta Bélgica y esto es todo lo que le ocurre

El creador de contenido Carlos García, conocido en las redes sociales como @carliyoelnervio, ha contado que ha viajado hasta Bélgica para comprarse un coche y todo el itinerario que ha tenido que hacer para conseguirlo, desvelando, además, el precio.

"El otro día subó un vídeo diciendo que me quería comprar un coche, me habló un montonazo de gente y unos chavalillos contactaron conmigo y me vendieron la moto", ha explicado en el vídeo, que cuenta con 2,4 millones de visualizaciones y casi 200.000 'me gusta'.

Sus nuevos acompañantes, Diego y Beto, le llevaron hasta un pueblo de Bélgica en el que le ayudaron a encontrar un coche, un BMW, por unos 50.000 euros. "Se dedican a compra ry vender coches por aquí y les dije que venga, que me iba con ellos para que le enseñen cosas", ha expresado.

El itinerario fue el siguiente: "De Málaga a Bruselas y de allí a un pueblo que no sé donde es, en el que estaba el concesionario, ahora nos lo traemos en Málaga durante 20 horas de coche".

De forma irónica y siempre con humor y una agradable forma de contar las cosas, Carlos García ha descrito su nuevo vehículo: "Medio millón de kilómetros, tiene el embrague un poco tocado y hay una ventana que no baja muy bien".