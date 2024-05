El presentador de la BBC en Eurovisión dice de 'Zorra' algo que no se ha dicho ni en España

YOUTUBE The Graham Norton Show

La actuación de España en Eurovisión ha sido una de las más aclamadas de la noche. El Zorra de Nebulossa se ha cantado de forma vehemente en Malmoo (Suecia) después de unos días convulsos por la presencia de Israel en el festival.

La prensa extranjera ha sido muy amable con los artistas españoles y Graham Norton, mítico presentador de la BBC, ha dicho de la actuación de Nebulossa que es "el nacimiento de un clásico de Eurovisión", mientras hablaba efusivamente de la asombrosa actuación, según ha recogido The Sun en su minuto a minuto. Unas palabras que salvo muy los cafeteros nadie se ha atrevido a decir todavía de Zorra.

Los británicos no han sido los únicos en rendirse a Nebulossa, The New York Times también ha comentado en su directo que ha sido "un gran éxito entre el público". Antes han reseñado que en España ha habido polémica entre algunos sectores por el título y el mensaje de la canción.

También han mencionado el estilismo de Nebulossa, elaborado por el diseñador norteamericano Michael Costello, que también ha vestido a Jennifer López y Lady Gaga. Finalmente han dicho en tono de humor: "¡Una hora después de Eurovisión y este es el primer corsé de charol que hemos visto!".