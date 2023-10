Un español que vive en Alemania explica cómo barren en ese país: increíble, pero cierto

El usuario de TikTok @mario.fernandez.vega, un español que vive en Alemania, ha mostrado su sorpresa al comprobar que en aquel país apenas se utilizan, y apenas hay, escobas.

"Los alemanes barren agachados", ha asegurado en una publicación en la que insiste que "en Alemania en casa no suelen tener las escobas con el palo largo que solemos tener nosotros en España".

"Lo que tienen aquí es un cepillo corto con recogedor y cuando se cae algo es lo que sacan para barrer. Así que para para barrer toda la cosa utilizan el aspirador, pero para pequeñas cosas pues toca agacharse y romperse el espinazo", ha señalado.

El usuario destaca que esto no es algo que pase solo en casa: "Cuando vas a un restaurante, o me ha pasado en un supermercado, que se me ha caído una botella cuando estaba haciendo el reciclaje, apareció la pobre empleada con su cepillo corto y recogedor y a recoger los cristales rompiéndose el espinazo".

En los comentarios, numerosos usuarios subrayan que todo eso es cierto. Por ejemplo, una persona destaca: "Pues sí, pero yo soy mexicana y me compré mi escoba larga y el recogedor también largo". El usuario ha respondido: "Yo me di por vencido al no encontrar el palo para la escoba, así que aspirador para todo".

Otro señala: "Llevo ocho años en Múnich y es cierto. Aunque desde hace unos años veo que poco a poco se van vendiendo más y ofertando más en supermercados".

Y uno más: "Sí, es cierto, es difícil encontrar un recogedor con mango alto y una escoba normal. Aquí les encantada la escoba y recogedor de Cenicienta".