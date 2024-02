Un experto prueba el nuevo pan que ha sacado Mercadona y deja esta rotunda sentencia

Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, ha probado y dictado una firme sentencia sobre un nuevo pan que Mercadona ha empezado a vender en sus suspermercados.

El experto empieza calificando el producto como "tremenda novedad saludable en Mercadona", aunque luego hace varias matizaciones importantes.

"Te hablo de este pan 100% integral al que han denominado como pan fino. Recuerda por su textura al pan de cristal, pero en este caso está elaborado con ingredientes completamente integrales como puedes ver en la imagen", señala.

Borges celebra que "además el aceite de oliva utilizado es aceite de oliva virgen extra".

A partir de ahí, llegan los 'peros': "Yo ya he tenido ocasión de probarlo y bueno... no está mal, no es maravilloso, digamos que se deja comer".

"Ahora bien, su precio 1,50 las dos unidades, es altísimo sobre todo en comparación con otras buenas opciones integrales que tenemos a nuestra disposición", acaba zanjando.