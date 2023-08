Un farmacéutico deja a todos flipando al contar cómo le han pedido unos preservativos

El sexo, todavía en 2023, sigue siendo un tabú y buena prueba de ello es el vídeo que ha compartido en sus redes sociales Guillermo Martín, farmacéutico detrás de la cuenta @Farmaenfurecida, donde habla de cosas que le suceden en su día a día.

Una de las últimas tiene bastante gracia porque habla de cómo le piden las personas los preservativos en la farmacia y como, en pleno siglo XXI, se siguen usando eufemismos porque parece que da vergüenza hablar delante de otra gente de sexo.

Ahora, Martín ha narrado algunas de las frases que usa la gente para pedirle condones y algunas no tienen desperdicio. "Me das una caja de gomitas del amor", "necesito una armadura para el soldadito", "me das una caja de ya sabes, que no queremos otro igual [esta venía con un niño de la mano]", "me das una caja de... bueno, es sábado, ya sabes para meter la burra en cuadra" y "me das la viagra y los complementos".

Pero aún hay más formas: "Me estoy quedando sin camisetas limpias", "dame una funda para la p...", "dame unos chubasqueros para cuando llueve dentro de casa" y "me pones una caja de eso... me la pones no, me la pongo yo, tú me la vendes".