Un catedrático de Bioquímica muestra lo que ha visto en una farmacia: te pinchan y no sangras

José M. López Nicolás, catedrático de Bioquímica, ha mostrado su desconcierto y sorpresa por un mensaje que ha visto en una farmacia y que, irónicamente, dice mucha más verdad de la que seguramente pretendía quien lo colocó.

"Homeopatía: el poder de una gota en el océano", se lee en una pared. El experto ha escrito junto a la foto: "Gran definición de homeopatía: 'El poder de una gota en el océano' … O sea, cero. Lástima que haya visto esto en una farmacia".

El episodio recuerda a otro que vivió hace dos meses, también en una farmacia, el físico, profesor, investigador y divulgador Alberto Nájera, al que le vendieron un producto homeopático por nada más y nada menos que 11,95 euros.

"He comprado este producto homeopático en una farmacia y he preguntado al 'farmacéutico' por la efectividad del 'somnífero", escribió Nájera, que reprodujo las palabras que le dijo el profesional: "Honestamente, se necesita tiempo para que haga efecto, lo recomiendo mejor que los medicamentos".

"Me empezó a hacer efecto a las 2 de la madrugada y porque me había levantado a las 7", dijo irónico el científico, que añadió: "Un día duro, con viaje a Cuenca y charla en la cárcel... menos mal que me tomé media caja... un poco fijo para mi gusto, deberían diluido más".

Nájera criticó que "para que un medicamento sea medicamento debe ser mejor que el placebo y placebo a doce euros en una farmacia es una estafa".

Además, avisó de que, como le "ha sorprendido su poca vergüenza", su intención era escribir al colegio de farmacéuticos para contar lo sucedido.