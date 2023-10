Un farmacéutico español flipa con lo que se ha encontrado en las farmacias de México

El conocido farmacéutico de TikTok @farmaceuticofernandez ha contado en la red social china que ha ido de viaje a México y que, ya que estaba, ha querido saber cómo eran allí las farmacias y, según ha explicado, ha flipado bastante.

"He visitado las farmacias de allí a ver cómo tienen organizado el tinglado y la verdad es que he flipado. Resulta que existe el turismo farmacéutico, que no es que los farmacéuticos viajemos allí más barato porque tienen para nosotros otros descuentos especiales, no. Es que la gente de los estados juntitos de América [Estados Unidos] va hasta allí a comprar sus medicinas porque allí no necesitan recetas, tienen descuentitos", ha empezado contando.

Después ha enseñado ejemplos gráficos de carteles que se ha encontrado por México donde se pueden ver ofertas en todo tipo de medicamentos como Viagra, Tramadol —un derivado de la morfina—, antibióticos, relajantes musculares...

Su favorito es una farmacia que vende anabolizantes acompañado de Viagra: "En algunas farmacias vendían tabaco. Es otro concepto, está claro". "Vendían medicamentos hasta en la tienda de souvenirs. Esto no es broma que yo lo vi. A la izquierda el tequila a la derecha las pastillas".