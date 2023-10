En la app de la Universidad de Valencia hay un comentario de un alumno que merece un sobresaliente

En este momento del siglo XXI todo se puede valorar y reseñar: restaurantes, productos de todo tipo, locales, hoteles, estadios de fútbol y hasta las aplicaciones de las universidades, todo puede ser puntuado y valorado por los usuarios, con el peligro que eso conlleva en algunas ocasiones.

En las últimas horas se ha viralizado el mensaje que dejó en 2019 un joven en la aplicación de la Universidad de Valencia. El usuario le plantó una estrella a este lugar por una razón de lo más inverosímil.

"No sé qué le pasa que cuando a notas me sale que están todas suspendidas. Supongo que será un fallo de la app, arréglenlo", se puede leer en el mensaje que ahora triunfa en X, anteriormente Twitter.

Otros usuarios han dejado mensajes del mismo tipo, sumándose a la broma sobre las notas: "A mí me pasa igual. Van a tener que actualizar la aplicación", "También me pasaba con la de la UAH el año pasado, hay que arreglarlo las aplicaciones de las unis eh", "Todavía no lo han arreglado" y "La app de la mía esto mal entonces también".

La publicación supera las 200.000 reproducciones y los 7.000 'me gusta' en poco más de 24 horas.