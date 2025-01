Un francés cuenta lo que de verdad piensan en su país de España: "Lo digo y los españoles no me creen"

La opinión que muchos españoles tienen de los franceses no es precisamente la mejor y ellos mismos creen que es un sentir recíproco.

Pero el usuario de TikTok @elgabache, que es francés, asegura que eso no es ni mucho menos así. En una publicación en esa red social, explica que ha vivido "un par de años en España" y le ha servido para darse cuenta de que "la reputación" que tienen sus compatriotas "en un montón de países, incluyendo España".

"Se suele decir de nosotros que somos maleducados, arrogantes, prepotentes, francos, obviamente... Y sobre todo me han repetido un montón de veces que tiramos la fruta de los camiones, que eso es inaceptable", empieza enumerando.

"Pero oye, esta reputación creo que nos la hemos ganado. Lo más gracioso de todo esto es que en Francia nadie se ha dado cuenta de esta reputación que nos perseguía", asegura.

"De hecho, el español es el segundo idioma más estudiado en las escuelas después del inglés y eso que podemos elegirlo. Aquí todo el mundo quiere vivir en España, todo el mundo se quiere ir de vacaciones a España también, porque está considerado como el país con más calidad de vida del mundo. Y cada vez que se lo digo a un español no me cree, no me cree que los queremos tanto", subraya.

En los comentarios, una persona da una teoría: "Creo que es por culpa de los parisinos, que es donde más se suele ir a visitar o vivir, habiendo tantos otros lugares preciosos por descubrir en Francia".

El creador del vídeo ha respondido a eso: "Es verdad y recurrente en cada país. Madrid tampoco representa la cultura española. En el caso de París, siendo una megalópolis gigantesca con una mezcla de tantas culturas, ya es su propio mundo".