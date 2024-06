Un malagueño de viaje en Andorra, sin palabras ante el anuncio que ha escuchado en plena calle

El tiktoker @ramonteli, con más de 100.000 seguidores en la red social china, ha dejado a muchos de piedra al mostrar lo que ha visto en Andorra, el país vecino en el que viven los youtubers que quieren ahorrarse impuestos.

"Me acabo de quedar flipado", ha comentado antes de explicar que ha escuchado un coche por la calle haciendo anuncios en catalán. En un primer momento ha creído que era el típico tapicero, el afilador o algo así pero no: era una furgoneta anunciando quién había muerto ese día y cuándo era el sepelio.

"Aquí en Andorra cuando alguien se muere va un coche anunciando a todo el mundo que se ha muerto", ha comentado mientras de fondo se escucha a la furgoneta decir el nombre de la persona fallecida y dando algún dato personal más como cuándo es la misa.

"Yo me he quedado súper loco", ha comentado antes de añadir que en Málaga no existe este servicio.