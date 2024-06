Un repartidor de Glovo cuenta lo que le ha pasado en una casa al llevarles un pedido: tela marinera

El usuario de TikTok @alex_solla, que es repartidor de Glovo, ha indignado a muchas personas al compartir la petición que le ha hecho una mujer a la que le llevó un pedido a casa.

El trabajador se ha grabado bajando las escaleras del edificio mientras dice: "En historias de repartidor de Cádiz... me dicen que si le puedo bajar la basura".

"Vamos a ver, señora, es que si me dice: ¿Te puedes llevar la basura? Es es que no te voy a decir que no, es que quedo como un borde, pero es que, de verdad, ¿es necesario que yo te tenga que bajar la basura?", se pregunta.

Y él mismo se responde: "Yo creo que no es necesario, para nada". "Por cierto, que es que es la segunda vez que me lo pide. La primera no lo grabé, pero es que la segunda vez me parece ya un poco descarado", se lamenta.

En los comentarios, algunos usuarios subrayan que sólo sería entendible si la persona que se lo pide es mayor o tiene problemas de movilidad. Y el trabajador ha dado otro detalle: "Me dijo literalmente 'es que la que limpia no ha podido sacarla".