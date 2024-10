Un reputado experto internacional prueba el kalimotxo y deja este aviso al mundo

Clinton Lee, fundador del Asia Pacific Wine and Spirit Institute, está dando mucho de qué hablar al probar el kalimotxo y dejar un aviso importante a todos sus seguidores.

En un vídeo publicado en TikTok, el experto aparece preparando esa bebida y explicando: "Coca-Cola. Le añadimos vino tinto. Se conoce como 'calimoto".

"Los puristas podrían decir que esto es absolutamente horrendo. Pero pruébalo antes de emitir un juicio de valor. Dicen que es muy refrescante", deja caer.

En la descripción del vídeo, señala: "¿Probarías esta bebida, también conocida como Kalimotxo? Podría ser bueno cuando tienes una botella de vino que no sea de tu agrado. No digas que no hasta que lo hayas probado".

Además de numerosos españoles que explican a Clinton Lee cómo debe pronunciar correctamente la palabra, otros señalan: "El kalimotxo fue mi sustento desde los 18 hasta los 22".

Y otros dan un poco de historia: "En unas fiestas de Algorta, el vino se les estropeó y dos tíos de una cuadrilla KALImero y MOTXOngo lo mezclaron con Coca-Cola, lo demás es historia".