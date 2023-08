Un venezolano explica lo que le pasó la primera vez que fue a la playa en España y pregunta si es normal

El usuario de TikTok @elvenezolanotiktoker, nacido en Venezuela, como su propio nombre indica, ha contado en la red social china lo que le ocurrió la primera vez que fue a la playa en España, concretamente en La Manga, en Murcia.

"La primera vez que fui a la playa fui a La Manga, y bueno fui así como todo latino y saben que al latino le gusta mucho la música, la música a todo volumen. Entonces fui, la puse a todo volumen", ha empezado contando.

En ese momento se le acercaron personas que estaban en la playa con él para decirle que no podía tener la música tan alta "porque llaman a la Policía".

"No sabía que eso aquí en España pasaba. ¿Es verdad o es mentira? No sé si me estaban mintiendo o es que no querían escuchar la música", ha comentado.

Poco después ha señalado que en su país la gente va a la playa va con la música a todo volumen "y reventabas todo del volumen porque nos gusta la música y el baile": "No sé si aquí es igual, si alguien me lo puede explicar, gracias".