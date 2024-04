Un venezolano llega a España, lo compara con Alemania y Reino Unido y deja esta inesperada sentencia

El usuario @cachitodejamon, venezolano, ha dejado una rotunda sentencia al visitar España tras pasar por otros países como Reino Unido y Europa.

En un vídeo grabado en Alicante, le usuario admite que está "impresionado" con España: "Miren, ahorita estoy en el castillo de Santa Bárbara y por entrar a cualquiera de estos castillos en el Reino Unido te vale mínimo 90 libras, que son como 95 o 100 euros, no sé a cuánto está ahora el euro respecto a la libra".

"Y en Alemania para hacer pipí o popó te vale un euro. Entonces esto es totalmente gratuito, estoy impresionando de España. La verdad es que España me gusta mucho", concluye.

En los comentarios, una persona le dice: "Tienes más de diez mil castillos para visitar hermano muchos gratuitos y algunos por no más de 7€ 💪🏽💪🏽". Y él responde: "7 €es regalado prácticamente".

En el mismo sentido, otro apunta: "El 90% son así, de visita gratuita, y tienes literalmente mas de 10mil castillos a visitar". Y él replica: "Increíble 😳".

Pero también hay usuarios que aseguran que el precio que dice que cuesta en Reino Unido es disparatado: "Pues a ver yo vivo en UK y he ido a infinidad de castillos aquí y te puede costar como mucho £15 la entrada … no sé de dónde has sacado lo de las £90…".