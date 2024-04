Un influencer denuncia lo que le han hecho por ir vestido de flamenca a la Feria de Abril de Sevilla

El influencer Paco Abreu ha denunciado a través de su cuenta de TikTok (@pacoabreu) una agresión lgtbifóbica por asistir con un vestido de flamenca a la Feria de Abril de Sevilla.

La agresión se ha producido este domingo, cuando Abreu salía del recinto ferial junto a sus amigos y un grupo de hombres empezó a insultarle y reírse de él, llegando uno de ellos a escupirle en la cara.

Según ha explicado el creador de contenido, tras las primeras ofensas él respondió “qué haces, me quieres dejar ya tranquilo”, lo que desató que uno de ellos le propinase el escupitajo.

Tras la agresión, Abreu cuenta que se quedó en shock y les pidió a sus amigos que no se metiesen, para evitar así una confrontación mayor. “Yo en el momento me quedé en shock. A mí me han agredido físicamente y yo creo que nada me ha dejado tan en shock como que me escupieran en la cara”, ha censurado.

Acto seguido, el agresor volvió con su grupo y continuaron gritándole insultos homófobos con el fin de humillarle. “Era la ilusión de mi vida vestirme con un traje de gitana hecho para mí”, ha manifestado Abreu, quien se ha quejado de que este tipo de conductas genera que la gente 'del colectivo' todavía no pueda sentirse totalmente segura y libre en todos los espacios.

Aún así, Abreu ha optado por volver al día siguiente vestido con otro traje de flamenca, donde se ha encontrado con el también influencer Alex Mancera (@alexmaancera), y han grabado un divertido vídeo donde gritan de manera cómica: “Cómo yo vuelva a escuchar que un hombre no se puede vestir de gitana en la feria te lo juro que cojo un rayo y lo parto”.