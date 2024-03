Un veterinario emociona al contar la teoría de un niño que explica por qué los perros viven menos

El actor y conductor del podcast 'Nadie dice nada' Santi Talledo ha leído "la respuesta que ha dado un veterinario" a por qué los perros viven menos años que las personas gracias a la valiosa lección de un niño pequeño.

"Me llamaron para examinar a un perro, Batuta. Descubrí que estaba muriendo de cáncer y que no podía hacer nada. Pedro, el más pequeño, parecía tranquilo, acariciando al perro por última vez y yo me preguntaba si él entendía qué estaba pasando", ha empezado relatando la historia.

Cuando el animal murió, "cayendo en su sueño profundo para no despertar nunca más", la madre se preguntaba "por qué la vida de los perros es más corta que la de los seres humanos".

Y esta fue la explicación del pequeño: "La gente viene al mundo para aprender a vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buena persona. Como los perros ya saben hacer todo eso, no tienen que vivir tanto tiempo como nosotros".

"La moraleja de la historia es que si un perro fuera tu maestro aprenderías cosas como que cuando tus seres queridos lleguen a casa, siempre corre para saludarlos. Nunca pierdas la oportunidad de salir a pasear. Toma siestas, descansa y estírate bien antes de levantarte. Corre, salta y juega diariamente. Evita morder cuando con un solo gruñido sea suficiente. Cuando estés feliz, baila moviendo todo tu cuerpo", ha enumerado algunas.

También ha recomendado "disfrutar de las cosas simples, no pretender ser algo que no eres, buscar persistentemente hasta conseguir lo que quieres y nunca olvidar que si alguien está teniendo un mal día, lo que hay que hacer es quedarse en silencio, sentarse cerca y solamente hacerlo sentir que estás ahí", ha concluido, emocionando a todos en el podcast y en TikTok.