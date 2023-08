Una africana que vive en España confiesa el choque cultural que tiene con el trato de los perros 

La usuaria de Tik Tok Doña Bela (@amorpormicultura), una africana residente en España desde hace más de 20 años, ha elaborado un vídeo en el que muestra los choques culturales que hay entre los occidentales y los africanos.

El primero es la relación que hay con los perros como mascota que traspasa todos los límites humano-animal. A la creadora de contenido le choca que hasta los dueños duerman en la cama junto al perro.

"No me acostumbro a vivir con perros, en África no entran en casa y en Europa abrazan los perros, besan en la boca, etc. Lo más fuerte es que duermen con perros, yo los quiero mucho y los respeto pero no me pidan que me duerma con un perro", afirma.

Reconoce que tuvo un novio que dormía en la cama con su perra, algo que para ella fue "un shock". "Se lo dije y eso nos trajo algún problema. Yo no podía compartirle con el perro", afirma.

Sobre el segundo choque cultural, la africana comenta que es el trato que hay en Europa con la familia cercana en comparación con el que tiene la cultura de su país y de su continente de origen.

"Nosotros cuando viene a visitarnos nuestra madre no le decimos cuándo te vas a ir o si se queda una seman. No, se queda el tiempo que quiere porque es nuestra santa madre y es lo más valioso que tenemos", defiende.

En cambio según ella "los europeos calculan el tiempo que se queda la familia en casa, ya que no es la gran prioridad".