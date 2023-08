Hace aceite de oliva casero y saca una conclusión muy clara: si vasa a hacerlo, tenlo en cuenta

El usuario de Tik Tok @reydelacomida, que tiene más de 260.000 seguidores en su perfil, ha publicado un vídeo en el que se le ve elaborando aceite de oliva casero. Al final, acaba contando si sale rentable o no.

"Soy novato, nunca he hecho aceite de oliva en casa, pero como Rey de la comida no puede ser que no sepa hacerlo. Vamos a aprender juntos y a ver qué tal sale", comienza diciendo, antes de reconocer que no tiene las herramientas adecuadas.

El tiktoker comienza separando las olivas de las hojas y triturándolas en una máquina durante unos minutos. El resultado, que es una especie de pasta, lo acaba dejando en un trapo limpio con el objetivo de escurrir el líquido y se quede separado del orujo. Este proceso lo hace en una prensa.

Después, pasa por un colador el líquido resultante colándolo en un recipiente en el que se separa por la densidad el aceite de oliva y el orujo. Aquí, según relata, ya llevan más de cinco horas de trabajo.

"Tras dejar esto un par de noches, así es como acabó el proyecto. El aceite de oliva es la parte flotante de arriba", señala, dejando visible que es una parte pequeña en comparación con el resto.

"Ya me diréis vosotros si vale la pena o no. Es un poco triste, pero tras unas 6 ó 7 horas de trabajo y tanto tiempo de espera, esto es el resultado final", prosigue. A

Además, así valora el resultado: "Y encima lo que más gracia me hace a mí es el sabor. Realmente el sabor estaba muy bueno, mejor que la mayoría de aceite que pruebas en el supermercado. Lo que sí tenía un picor muy interesante, un picor que se nota ligeramente en la garganta y que parece ligeramente al de la mostaza".

Sin embargo y a pesar de este buen veredicto, la realidad es diferente: "Pero para mí esto no renta nada".