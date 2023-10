Una americana habla así de los cereales que compra en España

La popular usuaria Bella in Spain, una joven estadounidense residente en nuestro país, ha publicado un Tik Tok en el que ha dado su opinión sobre los cereales fruit loops con forma de anillos.

La joven, que ha confesado que le encantan este tipo de cereales, ha relatado que es consciente de que son cereales con mucho azúcar, pero que se pensaba que en España tendrían una menor cantidad de azúcares. "Esto es absolutamente atroz", asegura.

La joven relata que no sabe decir si es "nada, aire o cartón" y que simplemente "es terrible". "Los ingredientes de estos cereales en España son completamente diferentes a

los ingredientes de los que hay en Estados Unidos", indica.

La usuaria señala que hay ingredientes que en la Unión Europea están prohibidos y que por eso hay menos químicos. "No voy a morir por esto, pero sabe a basura y he estado esperando para grabar este video y no me lo voy a comer", confiesa.

Finalmente acaba diciendo que se ha comprado la marca Kellogs porque es de Michigan y ella también es de ahí, así que quería sentirse como en casa. Al final se lo toma con filosofía: "Al menos no tengo que temer la comida que estoy comiendo en España".