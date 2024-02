Una argentina detalla algo que ha notado de las Islas Canarias: los usuarios lo corroboran

La creadora de contenido argentina @lolacabellerrrrrr se ha sorprendido por algo que ha notado de los habitantes de Gran Canaria y algunos canarios ya le han dado la razón.

"En Gran Canaria se conocen todos, no hay persona que no conozca a una persona que conozca a la otra, todos con todos", ha explicado al inicio del vídeo, que acumula más de 6.700 'me gusta'.

"Igualmente yo no conozco a nadie en esta Isla porque llegué hace muy poco, pero igualmente me sorprende que todo el mundo está conectado", ha manifestado, aclarando que el que no es amigo es "primo, primo, sobrino, exnovio, tío...".

"No importa de donde seas, están todos conectados y me da mucho miedo, entiendo que no es un lugar tan grande pero es que veo que de repente me sigue un tío en Instagram que no tiene nada que ver con un grupo que conozco... No sé... Se conocen todos", ha manifestado completamente sorprendido.

Algunos usuarios canarios han afirmado su teoría y no han dudado en tirar de ironía: "En realidad somos una secta y cada isla es un clan diferente, en una semana te acostumbras, tranquila". "Ella tiene razón, es así de verdad, es algo inexplicable, conoces a alguien de la otra parte de la isla y de la nada compartes alguna amistad", ha expresado otro usuario.