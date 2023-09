Una argentina dice cuál es el mejor "invento" de España y que no encuentra en su país

La usuaria de TikTok @luni.alvarez_ ha publicado un vídeo explicando qué es lo mejor de España, porque para ella es un todo un "invento".

"Es increíble. Resulta que son tarros con leche, es decir, dentro hay leche líquida", ha empezado diciendo alucinada la joven argentina.

Y así lo ha ejemplificado: "Me tomé un café, no había leche y mi amiga me dio uno de estos. Y yo le pregunté que cómo es que tenía eso".

También ha señalado que le explicaron que "se vende en Mercadona" y que iba a comprarlos para tenerlos a mano. "Descubrimiento", ha concluido.

Por su parte, los internautas de la red han mostrado su asombro porque para la mayoría de ellos es un producto de lo más normal, a pesar de no ser lo más utilizado en España.