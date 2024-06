Una argentina dice todo esto de Zaragoza: la compara con Madrid y una sale perdiendo

La usuaria @camillenieves, de origen argentino, ha contado en TikTok lo que piensa de Zaragoza después de haber estado un tiempo viviendo en Madrid y no ha podido ser más clara al expresarlo.

De la capital aragonesa ha dicho que "literalmente" siente que está bendecida desde que llegó: "Es funcional, es hermosa, siempre está limpia. La Virgen del Pilar me abrazó y me dijo te voy a cuidar y proteger".

En contrapartida ha hablado de "ciudades que te echan" y ha puesto de ejemplo lo que le pasó a ella con Madrid: "Era como... no conseguía trabajo bueno, todo se me dificultaba, todo me salía como el culo".

En Barcelona también tuvo "bastante inestabilidad". Todo lo contrario que le ha pasado con Zaragoza: "Se me abrieron las puertas de todo. De las oportunidades, de la estabilidad para poder empezar a estudiar. Todo se dio naturalmente fluido".