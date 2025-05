El cantante Enol se propone un nuevo reto: volver a su casa en Asturias caminando desde Madrid

El cantante Enol (@enolbc) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando cuál es su próximo reto, que consiste ni más ni menos que en volver a su casa, en Asturias, caminando desde Madrid.

"467 es el número que más odio. 467 son los kilómetros que desde hace ya cuatro años me separan de mi familia, de mis amigos, de mi casa", ha empezado relatando el cantante al inicio del vídeo.

"Yo, como tantos otros asturianos, en algún momento me vi obligado a irme fuera para perseguir mis sueños y tener una vida mejor", ha contado el artista asturiano, quien actualmente reside en Madrid para dedicarse por completo al mundo de la música.

"Hay veces que me siento que estoy a un mundo de distancia. Y este verano, para demostrarme a mí mismo que no estoy tan lejos, quiero volver a casa de una manera que me voy a recordar toda la vida. Caminando", ha narrado el cantautor.

"¡¡Animo chaval!! Como en Gijón en ningun sitio"; "Si no fuera de Asturias, soñaría con serlo"; "¡Ánimo de un asturiano en Madrid! Espero que Castilla no se te haga largo, a mí en coche ya se me hace"; "Ánimo campeón. Bonita experiencia, a la vez que dura. ¡¡¡Lo vas a conseguir!!!", le han alentado muchos usuarios en la sección de comentarios.

