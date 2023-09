Una argentina no entiende que pase esto en España cuando el AVE se retrasa 15 minutos

La alta velocidad es uno de esos elementos que forman parte de la cultura española y que en muchos lugares del mundo no está tan bien montado (con permiso de zonas como Extremadura)

En TikTok, la usuaria @nataliasimontiktok, una joven argentina que vive en Barcelona, ha sorprendido al contar lo que le ha ocurrido después de coger un AVE de Barcelona a Madrid.

Ha explicado que el tren salió con 15 minutos de retraso y que, como dicta la política de Renfe, le devolvieron la mitad del importe del billete, algo a lo que ella no está acostumbrada: "Me devolvieron 20 euros por este retraso". Además, si el tren tarda más de media hora Renfe devuelve el 100% del pasaje.

Otra de las cosas que le ha llamado la atención tiene que ver con IKEA. La joven acudió a uno de estos comercios a devolver un aparato que no funcionaba y, para su sorpresa, le dieron todo el dinero de vuelta: "Ya estaba abierto, ya estaba usado. Nunca lo usé porque no pegaba pero estaba fuera del envoltorio. Tenía el ticket. Me lo devolvieron. Cosas que me sorprenden de vivir acá".