Un padre de familia con seis hijos cuenta cómo le trató una cajera de Mercadona y lo que le dijo él

La cuenta de TikTok @talentclass_ está siendo tendencia por el testimonio de Borja Anabitarte, del grupo Mentidero, sobre cómo le trató una cajera de Mercadona. Ha empezado contando que al ser un padre de familia numerosa se suele gastar entre 500 y 600 euros en compra, lo que hace que tarde mucho más que un cliente normal.

"Me puedo pegar entre 15 o 20 minutos con la cajera. El otro día estuve y tuve que mirarle a los ojos y decirle: ¿usted se ha dado cuenta de cómo me ha tratado?", ha empezado contando.

"La pobre se quedó un poco cortada. Automáticamente le dije es que a ti se te tiene que pasar el día volando. Y ya me sonrío. Es que es increíble. Eres súper positiva, estás feliz, estás transmitiendo metal", ha proseguido.

Eso sí, no siempre una persona puede estar feliz trabajando: "Te levantas con una desgracia familiar o con una dolencia. No hablo de esos casos tan dramáticos. Es que tenemos tantos casos no dramáticos que los dramatizamos nosotros. La actitud es absolutamente todo".