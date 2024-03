Una argentina que vive en España se muestra sorprendida por el uso del ginecólogo que se hace aquí 

La usuaria de TikTok Cami Ramallo (@camivisualmkt) es una argentina que vive en España y que cuenta en multitud de vídeos publicados en su perfil de esta red social cómo es su vida aquí y la compara con la que tenía en su país natal.

La joven, en las últimas horas, ha hecho una reflexión sobre la percepción que está viendo sobre el uso de los ginecólogos por parte de las mujeres en España. "¿Las latinas somos un poco obsesivas con nuestra salud sexual o en España no es así?", se pregunta.

Entonces cuenta su percepción: "Hoy fui a la ginecóloga y le dije que quería hacerme la revisión. Ella me preguntó que qué revisión y yo tenía entendido que hay que ir un par de veces al año. Ella me dijo que no, que se hace cada tres años".

"En Argentina se va como mínimo una vez al año. La ginecóloga me dijo que para qué venía. Yo no quiero ofender a nadie y no soy doctora, pero tenía entendido de que si no ibas una o dos veces al año eres una irresponsable total, pero es que aquí las mujeres solo van si sienten algo raro, me pareció extraño", describe.

Finalmente, acaba preguntado otra vez si es un mito o no: "¿Esto es un mito que hay en Argentina y somos exageradas o aquí no se le da la importancia necesaria o la doctora no quería trabajar?".

"Pero es verdad que aquí tengo amigas que no van nunca, no sé si a mí me criaron paranoica de ir cada seis meses o es todo un mito", remata.