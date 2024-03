Un dietista analiza las cremas de Mercadona y se queda con estas dos

El popular dietista y creador de contenido alimenticio Fran Susín ha hecho un vídeo para sus seguidores de TikTok en el que hace una recomendación sobre las cremas de verduras que venden precocinadas en el supermercado Mercadona.

El técnico, que tiene más de 110.000 seguidores en su perfil, ha desgranado las cremas de vichysooise, de espárragos, de calabacín y de verduras y se ha quedado con dos, que son las que recomienda.

"La de vichysooise no me gusta nada. Tiene bastante sal y además tiene aceite de girasol y de oliva no virgen extra, mientras que la de espárragos está mejor, aunque también tiene aceite de oliva que no es virgen extra. Además, tiene aromas, que es donde le meten todo lo que quieren y más", explica.

Finalmente se moja sobre las de calabacín y verdura: "El de calabacín viene con aceite de oliva virgen extra. Está bastante bien y este de verduras igual, también tiene aceite de oliva virgen extra".

Por eso, acaba con esta conclusión: "Es mucho mejor hacerlo en casa, pero estos dos, el de verduras o calabacín, os pueden servir para un momento puntual y una eventualidad".