Una arqueóloga se queda sin palabras al leer lo que le están diciendo por contar un hallazgo en Mérida

La arqueóloga, escritora y divulgadora Lidia García Merenciano ha publicado en X los comentarios que ha recibido en uno de los últimas vídeos que ha colgado en otra red social, la de TikTok.

Concretamente, en ese vídeo explicaba el hallazgo que se encontró en el yacimiento Huerta de Otero, en Mérida (Extremadura). "Ha sido nombrado como mejor hallazgo histórico por la revista National Geographic y forma parte del suelo de una domus, una gran residencia romana", indicaba.

Así lo describía García: "Estamos lejos de considerarlo una pequeña decoración porque tiene 30 metros cuadrados. Representada en el centro está Medusa, que en el sigo II era usado en las construcciones romanas a modo de protección, lo que hace muy interesante su descubrimiento".

"Junto a ella encontramos a pavos reales. Lo tiene todo, no solo es bonito, si no que tiene una conservación y un valor arqueológico impresionante", cerraba la experta el vídeo mientras mostraba imágenes del hallazgo.

Sin embargo, la joven comenzó a recibir comentarios de que Mérida se encontraba en México, así que ha querido contestar de una forma muy irónica: "He hecho un vídeo hablando de el descubrimiento de una domus romana en Mérida y tengo a muchísima gente en mis comentarios CONVENCIDA de que me he equivocado y hablo de Mérida, Yucatán. Romanos. Yucatán".