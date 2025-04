Pide cita con el médico en Alemania, no se presenta y al traducir la carta que le llega días después casi se desmaya

Los médicos se cansan de subrayar la importancia de que los pacientes que hayan pedido cita acudan a ella. De lo contrario, insisten, se crean largas listas de espera de forma absurda y quitan el sitio a alguien que lo necesita de verdad.

En Alemania ya han tomado cartas (nunca mejor dicho) en ese asunto. La usuaria de TikTok @katygaga451, peruana que vive en ese país europeo, ha contado su experiencia tras pedir una cita médica y no acudir.

"Me multaron por primera vez en Alemania", explica en una publicación en esa red social, donde señala que le pusieron una sanción de 80 euros por "no asistir a una cita médica con el odontólogo".

"Yo llamé con un día de anticipación para cancelar mi cita, pero me dijeron que no podía cancelarla y que tocaba asistir. En ningún momento se me mencionó las consecuencias de no asistir", señala.

"Y luego de una semana me llegó la cartita y cuando lo traduzco casi me desmayo. Me dieron un plazo de 10 días para pagarlo una vez llegada la carta", explica.

La usuaria admite que la tocó pagar con "todo el dolor" de su corazón: "Porque sí, fue mi error. La verdad, vengo muy mal acostumbrada a hacer todo a última hora".

Por eso, aconseja que la gente cancela las citas, como mínimo, con una semana de antelación: "En el consultorio me dijeron que con ellos eran 72 horas de anticipación, pero mejor hacerlo muy anticipadamente. Tomen sus precauciones".

En las reacciones destaca la de una persona que apunta: "Deberían hacer lo mismo en España, es IMPRESIONANTE la de citas a la que ni atiende la gente, ya que perjudican a otra gente que sí iría al menos pagas al dinero publico".