Una azafata española de Emirates Airlines cuenta su calendario para esta Navidad

La azafata de Emirates Airlines y usuaria de TikTok @alimolins, una española que vive en Dubái para trabajar en esta compañía de vuelos, ha publicado un vídeo en el que cuenta cómo es su mes de diciembre y qué vuelos ha pedido para hacer y cuáles le han otorgado y cuáles, en cambio, le han denegado.

"Estos son los destinos de diciembre, que es uno de los meses que más ilusión nos hace porque es el mes de Navidad", afirma la azafata, que señala que en mi caso quería pedir algún destino navideño y otros más especiales.

"La primera preferencia que pedí fue Río de Janeiro y me lo han dado. Me voy dos días y es muy difícil de conseguir", comienza diciendo.

"Otro destino que pedí es uno muy especial que es a las Seychelles, que son cuatro horas de vuelo, pero hay un día muy específico que nos quedamos 56 horas. Lo pedí porque viene alguien a visitarme y me gustaría que se viniera conmigo y me lo han dado", prosigue.

El siguiente en cambio no se lo han dado: "Quería ir a Nueva York y no me lo han dado, no se puede tener todo, pero también pedí Budapest y este sí que me lo han dado".

"Finalmente, también me ofrecí para ir a Zurich para rellenar el calendario y no me lo han dado y sí que me han concedido aunque no pedí Manchester y tres vuelos de ida a vuelta", finaliza.