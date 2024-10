Una azafata lanza este aviso a quienes prefieren no desayunar antes de coger un avión

La azafata y creadora de contenido conocida en TikTok como @viviendoconmeri ha lanzado un aviso a los futuros pasajeros que suban a bordo de un avión para evitar un momento que los tripulantes de cabina viven continuamente.

Son los desmayos cada vez más habituales en mitad de un vuelo, sea cual sea su duración y la razón puede ser más sencillo de lo que parece. Antes de explicar la razón y lo que se debe hacer, que es más sencillo de lo que parece, ha enseñado cómo funciona el botón que hay justo encima del asiento para llamar a un tripulante.

Cuando se pulsa una vez y suena un "ding", funciona como todos ya saben: llamas a la azafata, pero sin la misma urgencia que cuando pulsas un par de veces y el sonido es reiterado. Es ahí cuando la urgencia es máxima: "Si lo es escuchas así, es que pasa algo".

"Y efectivamente, se nos han desmayado dos pasajeros que no habían desayunado, no habían dormido mucho... En fin. Todo bajo control, todo bien", ha explicado en el vídeo, que ha cosechado más de 6.000 'me gusta'.

Por lo tanto, ha pedido algo muy sencillo pero a la vez muy importante: "Por favor, desayunad si vais a coger un vuelo tempranito, porque es que más que nada pasáis mal rato vosotros, porque nosotros estamos más acostumbrados a los desmayos: es muy común".