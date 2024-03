Una camarera argentina enseña la propina que le han dejado y se crea un intenso debate por lo que dice

Importante revuelo el que ha generado una joven camarera argentina tras denunciar la propina que le han dejado unos clientes antes de marcharse del restaurante en el que trabaja.

Tal y como ha compartido en un vídeo de 50 segundos, ha sacado su teléfono móvil y ha mostrado que le habían dejado 100 pesos argentinos (0,11 euros) junto a la cuenta.

"Si salís a comer o salís a merendar y dejas 100 pesos de propina, que sepas que del otro lado es como si te ríes del trabajo de los mozos (camareros), del servicio, de todo lo que sucede dentro", ha criticado.

La protagonista ha defendido que "no puedes dejar 100 pesos, para eso no dejes nada". "Tú sabes que no valen nada. Nosotros también. El sector de la gastronomía es el más explotado", ha explicado.

"Los camareros no van a trabajar por el sueldo, van por la propina. Porque te pagan 500 pesos la hora. Que dejes 100 pesos, es mejor que no dejes nada. No quedas tan rata ni tan cínico. Por favor, dejen de hacer eso", ha sentenciado.

Las palabras de la camarera han provocado un gran terremoto en redes sociales. El vídeo lleva más de 2,9 millones de reproducciones y ha provocado cientos de comentarios de gente que no ha dudado en formar un intenso debate sobre ello.