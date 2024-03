Se encuentra otro coche en su plaza de garaje y la nota que le deja es para que la DGT la ponga en un museo

Las redes sociales siempre han sido un lugar de denuncia ciudadana cada vez que alguien sufre algo que considera injusto. Algo similar a lo que ha hecho en las últimas horas la usuaria @el_gen_martinez en X.

Al llegar con el coche a su plaza de garaje, se ha encontrado que el vehículo de otro vecino estaba estacionado en su espacio y se ha visto obligada a aparcar en la calle.

"¿Que estoy hasta los ovarios de la poca educación de la gente lo he dicho ya? ¿Y que no veo el día de irme ya a vivir a mi casa en el pueblo y no volver a hablar con nadie nunca más, también?", ha criticado en un mensaje en la red social.

Pero lo realmente llamativo es la nota que no ha dudado en dejarle en el parabrisas a su vecino. En ella se ha quedado a gusto y ha dejado bastante claro todo lo que pensaba.

"Que sea la última vez que aparcáis en esta plaza, que no es vuestra. Si no tenéis plaza, aparcad en la puñetera calle", ha señalado la protagonista en el escrito.

Ha mostrado su enfado, asegurando que ella no tiene "por qué llegar y encontrarme mi plaza ocupada por alguno de vuestros dos coches". "Y ser yo quien aparque en la calle para no molestar a otro vecino, porque vosotros no tenéis vergüenza", ha puesto en la nota.

El contundente escrito que ha dejado su vecino ha provocado cientos de comentarios de todo tipo en menos de un día: