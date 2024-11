Una camarera española recibe esta reserva trabajando en Noruega y su cara es para enmarcar

La creadora de contenido Dua (@duaabm0), una chica española que vive en Noruega y trabaja de camarera, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido una peculiar petición de reserva que le han hecho y la ha dejado perpleja.

"Una de las cosas que he aprendido en este país es que hay muchísimas alergias y muchas intolerancias. En España también trabajé de camarera pero nunca había tenido tantos clientes con tantas alergias como aquí en Noruega", ha manifestado la tiktoker.

Acto seguido, la camarera ha leído una petición de lo más singular que le han hecho a la hora de reservar una mesa en el restaurante, con una interminable lista de restricciones alimenticias.

"Esta reserva es un regalo de cumpleaños para mi amiga, espero que podamos conseguir una mesa acogedora. Mientras mi amiga no tiene restricciones alimentarias, yo tengo algunas", ha comenzado la petición.

"No gluten, no leucina, no maíz, no cereales, no guisantes ni judías, no vegetales que tengan semillas. No hortalizas: patatas, tomates, berenjenas, pimiento, etc", ha leído la creadora de contenido, aunque la lista todavía sigue.

"Evitar el azúcar, especialmente los edulcorantes artificiales. Sin semillas excepto de temporada y lino, y sin aceite de semillas: canola, maíz, girasol, soja, etc", ha acabado de leer la camarera, con cara de circunstancia.

"Que lleve un táper y pague solo los cubiertos, a mi me da un infarto si tengo que tomar una comanda así"; "Un refrescante vaso de agua y una buena bocanada de aire, buen provecho", han sido algunos de los comentarios de los usuarios.