Una casera muestra cómo le han dejado sus inquilinos la casa: da escalofríos

El estado en el que han dejado los inquilinos de @mar.paleo12 da auténticos escalofríos y ha generado 1.400 comentarios, algo que no se desearía ni al peor enemigo. Casos así puede haber por cualquier lugar, causan una gran pérdida económico y los usuarios ya reclaman una "lista general de malos inquilinos".

"Si algo me caracteriza es ser buena persona, pero está claro que no puede ser", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta ya con más de 70.600 visualizaciones y más de 3.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Lo primero que ha enseñado es una puerta y un fregadero roto, el suelo levantado. Parecía una obra a medio terminar. La suciedad de las ventanas ha sido escalofriante: "¿Cómo se puede vivir durante seis años en una casa sin abrir las ventanas?".

"Me gustaría que me dijeseis cómo estaríais vosotros si después de haberle alquilado el piso a unas personas que supuestamente no encontraban piso de alquiler porque son extranjeros. Saqué buena fe de mi parte, les dije que sí, me dieron mucha pena, les perdoné cinco meses de alquiler porque no tenían trabajo", ha expresado. Ha dado un discurso largo pero que ha sido necesario para poder desahogarse y explicar su situación.

"Ser buena persona no compensa, está claro que no compensa, yo podría vivir mucho más relajada si no fuera por tener que trabajar para pagar lo que otros me rompen", ha rematado.