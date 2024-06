Una chilena cuenta tres cosas que han cambiado en su cuerpo desde que vive en Alemania

La creadora de contenido Josefina (@josefinabyt), una chica chilena que vive en Alemania, ha subido un vídeo a la red social en el que explica tres cosas que han cambiado en su cuerpo desde que vive en este territorio.

La tiktoker ha relatado que el cambio más significativo que notó fue la caída del pelo. "A los dos o tres meses de llegar a Alemania se me empezó a caer el pelo de una manera... Yo no entendía por qué se me caían mechones de pelo en la ducha", ha manifestado.

"Pero luego investigando me di cuenta de que el agua aquí es muy dura, tiene muchos minerales pesados, lo que hace que se reseque mucho el cuero cabelludo y por eso se te empiece a caer el pelo", ha explicado.

En este sentido, la creadora de contenido ha contado que para revertirlo lo único que le funcionó no fueron champús o cremas del pelo caras, sino mucha paciencia y pastillas de biotina.

El segundo cambio corporal que notó en su cuerpo al vivir en Alemania fue que se le resecó mucho el rostro, el cuerpo y las manos. "Y esto es por el mismo tema de que el agua es muy pesada, pero en invierno empeoró mucho la situación por el tema del frío", ha apuntado.

Por último, la tercera cosa diferente fue su tránsito intestinal. "Mi estómago los primeros meses en Alemania... No sé si habrá sido el agua, que cambió mi alimentación... pero no podía mantenerme dos días sin diarrea", ha declarado.

"Yo no sé por qué no he oído hablar a nadie de esto, porque sé que no soy la única a la que le pasó al llegar a Alemania", ha comentado la tiktoker, quien ha esclarecido que esto se le fue pasando con el tiempo: "con mucha paciencia mi estómago se fue acostumbrando".

Tras ver el vídeo, que ha conseguido ya más de 165.000 visualizaciones y 8.300 me gustas, han sido bastantes los usuarios que se han sentido identificado, señalando que han vivido experiencias parecidas.

Además, algunos han señalado que la mejor solución para evitar estos problemas es comprar un filtro de agua: "Lo primero que hice al llegar a Alemania fue comprar un filtro para el agua de ducha y para la grifo de la cocina"; "Todo el que se mude a Europa compren un filtro de ducha".

Sin embargo, también ha recibido alguna crítica por señalar que esto ocurre en todo el país, algo que algún usuario ha desmentido: "El problema de los tiktokers en Alemania es que hablan de su experiencia como si fuera en todo el país. Hay muchos lugares en Alemania con agua muy blanda".