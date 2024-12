Una científica destroza el contador de 'me gusta' con su respuesta a Mayor Oreja

Patricia González-Rodríguez, una reputada neurocientífica y experta en enfermedad de Parkinson, está teniendo una enorme repercusión en las redes sociales gracias a la firme respuesta que ha dado a Jaime Mayor Oreja, exministro del PP.

Todo ello después de que Mayor Oreja afirmarse durante una "cumbre antiabortista" celebrada en el Senado que "están ganando los científicos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución".

Tras ello, el científico José A. Morales-García ha publicado en la red social X un mensaje que están replicando numerosos expertos: "¿Y si inundamos las redes con mensajes para Mayor Oreja? MENSAJE PARA MAYOR OREJA: Hola, me llamo Jose, soy científico y creo en la Teoría de la Evolución porque está respaldada por evidencias científicas y no por creencias".

Pero el mensaje que más se está difundiendo, hasta el punto de superar los 5.000 'me gusta' en apenas unas horas, es el de Patricia González-Rodríguez: "¿Y si inundamos las redes con mensajes para Mayor Oreja? MENSAJE PARA MAYOR OREJA: Hola, me llamo Patricia, soy científica y creo en la Teoría de la Evolución porque está respaldada por evidencias científicas y no por creencias. #MensajeMayorOreja".

Tras ver la repercusión de su mensaje, González-Rodríguez ha publicado otro en el que señala: "Sorprendida gratamente de esta red social por su apoyo a la comunidad científica. Por favor, @LaRevuelta_TVE, pasadle el mensajito a Mayor Oreja, tenéis mayor altavoz que los científicos y es un claro servicio público".