Una científica explica qué váter elige ella siempre en un baño público: no es igual uno que otro

La científica Lucía Almagro, más conocida en Instagram como diariodeunacientifica, ha dado cinco consejos a la hora de utilizar un baño público que ella siempre lleva a cabo.

"Cinco cosas que hago como científica cuando utilizo un baño público. Lo primero es decidir cuál es el baño que voy a utilizar y siempre me decanto por aquel que tenga la tapa bajada porque es más probable que esté recién limpio, ya que hay muy pocas personas que bajan la tapa", empieza explicando.

"Después, no limpio la tapa del váter con papel, sino que utilizo una toallita hidroalcohólica o papel con gel hidroalcohólico que llevo siempre en el bolso", prosigue.

"Lo tercero es que no utilizo el primer trozo de papel que está expuesto a todas las bacterias de todas las personas que han pasado por allí. Siempre descarto los primeros trozos y utilizo aquellos que ya están dentro del dispensador. De esta forma, intento reducir la probabilidad de contagiarme", subraya.

"Cuando acabo, siempre cierro la tapa para evitar que salgan microgotas cuando tiro de la cadena y para eso utilizo siempre un papel porque no me gusta tocar nada que tenga que ver con el váter con la mano. Y lo último, cómo no, siempre me lavo las manos antes de salir y cuando salgo no toco el pomo de la puerta si es posible", destaca.

La científica apunta que "existen múltiples estudios que muestran el criadero de microorganismos patógenos que son los baños públicos" y destaca que "uno de los factores es la falta de ventilación y el mal uso por parte de los usuarios".

"Las decisiones son PROPIAS sin buscar en artículos científicos cuál es la mejor forma de hacerlo. USO mi sentido común y mis conocimientos. No significa que sea la mejor forma de hacerlo", recuerda.