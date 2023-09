Una enfermera española enseña cuánto cuesta el paracetamol en EEUU: hay división de opiniones

La usuaria de TikTok @enfermerarubia, una enfermera española que estos días está en EEUU, ha compartido cuánto cuestan en ese país algunos medicamentos muy habituales, como el paracetamol o el ibuprofeno.

En un vídeo muestra que una gran caja de 500 comprimidos de paracetamol de 500 se puede adquirir por 23,40 dólares (unos 22 euros) y 200 comprimidos de ibuprofeno cuestan 18,99 dólares (17,80 euros).

Algo más caro es un jarabe para la tos que muestra, que tiene un precio de 39,99 dólares (37,49 euros).

En los comentarios hay reacciones de todo tipo. Muchos usuarios subrayan que no les parece en absoluto caro. "Viendo las cantidades, lo veo hasta barato", dice una persona. otro señala: "Es caro pero también vienen más comprimidos que en una caja en España".

Otro, en el mismo sentido, apunta: "Hombre carísimo si ganasen 1000€ miserables como en España. Pero como no es el caso, está bien". Y uno más apunta otro detalle: "Lo que no entiendo es vender packs de 500... deberían caducarse antes de que una familia los termine o me parece que esa familia abusaría...".