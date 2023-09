La Policía Nacional avisa: si haces esto en un restaurante puede ser delito (y muchos lo han hecho)

Hacer un 'simpa', irse sin pagar de un restaurante, puede parecer muy gracioso y emocionante para quien lo hace, pero es una verdadera faena para los hosteleros. Y, además, la Policía Nacional está avisando a través de sus redes sociales de que puede ser delito.

"Hacer un simpa te puede salir muy caro", dice una agente en un vídeo en el que avisa de que "si te vas sin pagar lo que consumes en un establecimiento podrías estar cometiendo un delito de estafa".

Y, ojo, porque las penas van desde multa en los casos leves hasta ocho años de prisión en los agravados.

Al hilo de los 'simpa', hace unos meses un hostelero dio una auténtica lección a unos clientes que se fueron sin pagar. El empresario, al ver lo que habían hecho, les envió un WhatsApp: "Hola. Estuve hablando con vosotros fuera de que había ido genial y tal... Quería preguntarte por el pago de la cuenta, ya que a ningún camarero le consta que se le haya pagado...".

"Si no fuera así, me podrías decir porfa a quién le pagasteis y cómo, y si fue con tarjeta enviadme el comprobante por favor... Se me quedó vuestra mesa abierta y debo cerrarla... Y si os fuisteis pensando que habíais pagado y no es así, lo podéis abonar por transferencia y estaría todo perfecto!", dice en el mensaje, en el que añade el ticket.

Pero los clientes, lejos de abonar la cantidad, bloquearon al hostelero en WhatsApp, así que éste se puso en contacto con ellos a través de otra plataforma: "Al bloquearme, sospechamos que os fuisteis sin pagar. Nos hemos puesto a mirar las cámaras y fue así. Os damos un margen de 24 horas para que os pongáis en contacto con nosotros. De no ser así, procederemos a la denuncia".

Tras leer eso, el cliente se volvió a poner en contacto con el hostelero por WhatsApp: "Hola de nuevo, te pedimos disculpas por lo de ayer".

"Sí estamos dispuestos a pagar, además de que estuvimos muy bien, estamos super avergonzados de lo que hicimos. Todavía no sabemos ni por qué, llevábamos unas copas de más y bueno... en fin. Disculpa", continúa diciendo el cliente, que se ofrece a hacer el pago a través de Bizum o por transferencia.

La reacción del hostelero es ejemplar: "No te preocupes, cosas que pasan. Ya lo he recibido. Muchas gracias!". "A ti. Y disculpas!!", zanja el cliente.