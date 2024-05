Una española cuenta las cosas "horribles" que le dicen en la universidad de Francia: habla de clasismo

La usuaria de TikTok Paula Rincón (@paulaarincoon) ha contado todas las cosas "horribles" que le han dicho mientras estudiaba en una universidad en Francia, en la que ya ha terminado y ha vuelto a España. De momento, ha asegurado que no tiene que volver.

"Me encantaría que esto fuera humor, pero es 100% verídico", ha comentado al inicio del vídeo, que cuenta con casi medio millón de visualizaciones y más de 50.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Como primera anécdota, una compañera le confesó que creía que se llevaría bien con otra chica porque coincidían en las marcas como Prada. "Ah, ¿es que dan becas por estudiar aquí? De eso no tengo ni idea, es que mi madre trabaja en Gucci, y mi presupuesto mensual... No sé, yo voy gastando de la tarjeta", ha imitado la usuaria.

"'Ay, es que estoy muy agobiada porque no me queda dinero en la cuenta...'. ¡pero si tienes 8.000 euros!", ha contado. "Odio a la gente rica, de verdad...", ha apuntado justo después. La mayor parte del vídeo reproduce todas las frases que le han ido soltando: "'¿Pero es que tus padres no tienen un apartamento en Nueva York que no utilizan?", ha expresado en referencia a sus compañeras francesas.

La mayor parte de frases que le han dicho, según ha contado, son con tónicas clasistas. "Yo no sé si esto es lo normal", ha rematado la usuaria. El vídeo ha generado 600 comentarios, donde la gente ha alucinado: "¿Cómo que 6.000 euros para la compra del mes? ¿Qué se compran? ¿Dos lavadoras, tres televisiones y cinco microondas al mes?", ha ironizado @mala_p_ecoraa.