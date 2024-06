Una española cuenta que está "mal visto" hacer esto en Estados Unidos con los perros

Una española que vive en Estados Unidos ha hablado de un tema del que "no se habla lo suficiente cuando te mudas" y que le ha supuesto un "choque cultural importante": "¿Por qué cuándo tú vienes a este país y ves perretes en la calle no los puedes tocar?".

"No puedes jugar con ellos, no los puedes acariciar, hay que pedir permiso. En España, cuando un perrete me ha venido y me ha hecho amago de jugar, lo he ha acariciado siempre sin ningún problema", ha relatado.

Ha añadido que ella, en España, "hasta ahora", no ha tenido ningún problema con tocar a perros ajenos por la calle: "Aquí no puedes, está súper mal visto". Ha añadido que le ha pasado de ir en el metro y que el perro le salte encima para jugar y que el dueño no le dé permiso para jugar con él.

"Me llama la atención y me trastorna un poco porque me encantan los animales, me encantan los perretes y es como muy difícil contenerme. Soy de esas personas que cuando ve un animal por la calle hace como 'aay' y se le pone esta voz que a las personas se les pone con los niños", ha finalizado.