Una española cuenta qué dos cosas le han "incomodado" de visitar Argentina

La usuaria de TikTok @lamaletadecarla ha publicado un vídeo admitiendo qué dos cosas no le han gustado de Argentina, aunque primero de todo ha asegurado que, en general, le ha gustado mucho.

"Nos hemos sentido muy bienvenidas y acogidas y hemos disfrutado de sus paisajes. El país es increíble, pero hay dos cosas que me han incomodado un poco", ha empezado diciendo.

En primer lugar, el tema de la seguridad: "La gente ya me avisó (...) En Buenos Aires nos dijeron que no anduviéramos por ciertas zonas. Iba con miedo, pero no lo he visto reflejado en lo que yo he vivido".

Aunque ha admitido que "es verdad que puede pasar", en referencia al tema de los robos con violencia, ha relatado que de tantos avisos que le dieron le hicieron sentirse incómoda en el lugar.

En segundo lugar, el tema económico: "Viajamos en el mes de noviembre y en un contexto en el que había elecciones en Argentina. Evidentemente, ha habido mucha más inestabilidad que en otros momentos, pero la estabilidad económica de Argentina es una realidad que y es así desde hace tiempo".

Toda esta situación, "afecta al precio de las cosas o a cómo sacas dinero de los bancos" y esto también le ha hecho sentirse "insegura". Asimismo, ha comentado que "hay muchas formas distintas de sacar dinero".

"Yo con un euro compro muchas cosas en Argentina, pero no me gusta ver cómo lo están pasando ellos", ha explicado, dando a entender que, aunque a ella le ha sido beneficioso, es triste por los residentes del país.

De hecho, ha contado que, cada vez que le enumeraba a un argentino "las maravillas de su país", estos insistían mucho en los problemas económicos y sociales que abundan en el país.

Para terminar, ha señalado que, a pesar de los problemas, es un país al que merece la pena viajar.