Una española cuenta la terrible respuesta de su médica de Inglaterra: "Esto en España no pasa"

La usuaria de TikTok @carmeninuk, española que vive en Inglaterra, ha contado indignada la fatal experiencia que ha tenido al ir al médico en ese país.

"Acabo de salir del médico y tengo un cabreo.... Aquí en Inglaterra, cuando pedimos cita en el médico, vamos al GP, que es como un ambulatorio. Voy por una cosilla que me ha salido en el pie, para que lo miren. La chica no sabía qué era. En 30 segundos me dicen que me van a mandar a que me hagan una radiografía. 30 segundos, es que no fue más", explica.

Lo peor vino justo después: "Le digo: '¿Te puedo consultar otra cosita más?' Y la chica indignada, pero indignada, me dice: 'Es que es una cita por un problema, no una cita por varios problemas, que tengo otros pacientes que también necesitan su cita".

"Si mi cita son 10 minutos y has tardado 10 segundos, todavía podemos hablar un poquito más, ¿me puedes preguntar al menos si es algo grave? Le importó una mierda mi salud. Tardó más ella en decirme que eso no podía ser que en preguntarme qué me pasaba", se lamenta.

"Creo que esto en España no pasa. Aquí cada vez que vas tienes un doctor diferente, un enfermero diferente. Yo iba a España al médico de cabecera y le contaba mi vida y me ayudaba en todo. Este país tiene muchas cosas buenas, pero los GP no", subraya.