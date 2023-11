Una española destaca lo que ve siempre en Australia mientras conduce: aquí en España no ocurre tanto

En TikTok se suele ver con bastante frecuencia a personas españolas que están viviendo en otros países comparando las culturas y costumbres de ambos sitios. Lo mismo con extranjeros que se han mudado a España y que no dudan en destacar algunos de los cambios en el ritmo de vida que han experimentado.

Hay muchos usuarios en esta red social que hacen este tipo de contenido, aunque hay pocos que tenga el nivel de repercusión de la creadora de contenido @martaregistrada, una joven española que vive en Australia.

La autora del vídeo ha hecho uno en el que habla de un detalle de la conducción que siempre se ve en Australia y que cuesta más encontrárselo en España. "Hay una cosa que en España no hay cultura de hacer y en Australia sí", afirma.

"Esta es poner intermitentes en la rotonda. Suena fácil, pero parece difícil porque en España no los pone nadie. Llegas a una rotonda, te vas a salir y no tienes ni idea de lo que va a hacer la gente, casi que se ve a la gente santiguándose. Soy fan de las sorpresas pero hay cosas en la vida que no deberían ser tan impredecibles", explica.

Además, para documentarlo gráficamente se va a una rotonda australiana y comienza a grabar a conductores que siempre ponen el intermitente en las maniobras que van a hacer mientras giran.