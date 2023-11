Un profesor español les destaca a sus alumnos japoneses este rasgo de los españoles

El profesor de español que se encuentra trabajando en una academia en Japón Alejandro Mesa (@buenosdiasporcierto) ha contado a sus alumnos un detalle de lo que ocurre en España y que es mucho más difícil de ver en el país nipón.

Hablando con una alumna que había vivido en España le destaca que aquí la gente no es puntual y que muchas veces llega tarde cuando se queda en el tiempo de ocio.

"Es muy diferente. No digo al trabajo, donde sí llegas puntual y normalmente a tiempo, aunque siempre hay gente que no, digo en general. En España la gente no es puntual", les comenta el docente.

"A lo mejor dices, bueno, nos vemos esta tarde a las 18 en el bar y todo el mundo con el que quedas te dice que sí, que a esa hora perfecto. Entonces, tú vas a las 18 al bar y ahí no hay nadie de los que has quedado. La gente llega más tarde siempre, siempre, siempre", les pone de ejemplo.

También les comenta otra situación en la que la impuntualidad se da con frecuencia: "Si yo digo a la gente que invito a todos a comer a mi casa y les pido que vengan a las 12 de la mañana... a esa hora en mi casa no hay nadie, es que no estoy ni yo".

Finalmente, Mesa ha terminado con una reflexión un vídeo que se ha hecho viral en la red social de TikTok: "La gente, bueno, somos así, vamos más despacio".